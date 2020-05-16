此内容发布于2020年5月16日 上午6:20

（法新社日内瓦16日电） 年度世界卫生大会18日将揭幕，虽有13国呼吁台湾与会交付表决，不过外交消息人士分析有难度；美方官员评估，允许台湾某种程度有意义参与，似乎是世卫组织所能做的最低限度。

根据法新社报导，多名外交消息人士提醒，即使在正常情况下，将台湾与会议题交付表决将是一个漫长的过程，何况在一个短暂的视讯会议进行表决，恐带来难以克服的后勤挑战。

一名外交消息人士警告，这个议题将「破坏」整个大会。台湾之前曾连续多年以观察员身分受邀出席世界卫生大会（World Health Assembly, WHA），最后一次出席是在2016年。

美国驻日内瓦联合国总部大使布伦博格（Andrew Bremberg）指出：「虽然（台湾与会）是多年来一直存在的议题，但今年因全球疫情的关系受到高度关注。」

他说：「允许（台湾）某种程度有意义参与，似乎是世界卫生组织（World Health Organization, WHO）所能做的最低限度。」

不过世界卫生组织坚持台湾与会需经会员国决议，并说只能在北京同意的情况下发邀请函。

目前有13国呼吁将台湾与会议题交付表决，但当中不包括美国。美国卫生及公共服务部长艾萨（Alex Azar）将出席本届世卫大会。

第73届世卫大会将在5月18日至19日以视讯形式举行。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

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