此内容发布于2019年9月30日 上午12:50

（法新社巴黎29日电） 数以千计法国民众今天在巴黎街头大排长龙，向前总统席哈克（Jacques Chirac）作最后告别，怀念这位在国内与世界政治舞台具有超凡魅力的巨人。

席哈克26日在巴黎逝世，享寿86岁，他受人瞩目的政治生涯纵横了30年，并于1995年至2007年出任法国总统。

民众不畏雨天，也不管等候时间有多长，就是要和席哈克告别，环绕巴黎伤兵院建筑群的队伍绵延近一公里。席哈克棺木停放的巴黎伤兵院，是拿破仑的长眠之处。

群众里有人举着标语写道：「总统，再见！我们已经开始想你了。」

21岁的蒙桑（Marin Menzin）说：「席哈克代表一个特定的年代…如果他看到今天这长龙队伍，一定会跳出来、走入人群，和大家握手寒暄。」

大约30国元首与政要预计明天齐聚巴黎，出席席哈克的追悼典礼。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天致哀表示：「席哈克总统奉献一生为公众服务，他努力不懈坚持的理想与价值，正是美法所共享。」

蓬佩奥回忆说，席哈克是这样描述美国，「那是一个我所爱、我所钦佩、我所尊崇的国家，也是我非常了解的国家」。席哈克1950年代在美国就学与工作。

蓬佩奥在声明中表示：「我们永远不会忘记，美国2001年发生911恐攻事件后，席哈克总统是第一个访问美国的国家元首。」

他说：「美国与法国一直在世界各地并肩推动民主与和平，这份不渝情谊延续至今。」

美国前总统柯林顿则赞誉席哈克是「刚毅果敢、娴熟精练的政治家」。

白宫今天表示，美国驻法国大使麦考特（Jamie McCourt）将代表美国出席追悼典礼。

法国总统府艾里赛宫说，约有30国元首和政要料将在巴黎参加追悼会，包括俄罗斯总统蒲亭、匈牙利总理奥班（Viktor Orban）和德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier），而过去曾与席哈克密切合作的前世界领袖们，特别是与他颇有交情的德国前总理施洛德（Gerhard Schroeder）也会到场。

艾里赛宫表示，在席哈克之后继任的前总统沙柯吉（Nicolas Sarkozy）和欧兰德（Francois Hollande），以及欧洲联盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）也将出席。

摩洛哥王室今天表示，国王穆罕默德六世（King Mohammed VI）由于肺部病毒感染尚在复元中，必须休养几天，因此无法前往巴黎参加追悼典礼。而王储穆莱．哈桑（Moulay El Hassan）将代表摩洛哥出席致哀。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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