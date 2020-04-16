此内容发布于2020年4月16日 上午7:35

（法新社华盛顿15日电） 治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的全球医师社群近期出现一项热议话题：什么时候该为需要呼吸辅助的患者装上呼吸器？插管治疗对某些病患是否弊大于利？

一名美国医师告诉法新社，如同抗疟疾的羟氯奎宁的成效到底如何般，这是当今的最大医疗疑问之一。

有关插管治疗利弊的评估资讯很少，也尚未出现针对这项课题的正式研究，且新型冠状病毒疾病刚出现不久，尚缺乏后见之明。

由于患者病情严重，无法确切知悉装上呼吸器的患者是否终究都会死亡。但愈来愈多医生表示，感染冠状病毒的患者装上呼吸器、接受插管治疗后，病情就急转直下。

首先传出这项警讯的是义大利，当地绝大多数接受插管的患者不治。

英国和美国纽约的情况也相当严重，纽约州州长表示，当地有80%不治患者皆有插管，通常是在加护病房治疗1至2周后去世，他们经常进入人工昏迷状态且肌肉萎缩。

疫情大流行初期，完全喘不过气来的患者，接受用来治疗名为急性呼吸窘迫症候群（ARDS）严重肺疾的已确立疗法。

这是相当危险的情况，相关研究显示整体致死率约为40%。针对这类病患的基本处理程序是，于相对早期就进行插管，这也是COVID-19病患通常会接受的治疗。

但其后医生开始发现，COVID-19病患的肺部并发症与典型ARDS病患不尽相同，至少不是全部案例都如此。米兰的医生于2月底表示，他们不得不调整治疗程序。

许多医生已认知到，部分血氧浓度非常低的病患通常都进行插管，但实际上可不必插管。除了直接装上呼吸器以外，医生可选择使用较非侵入性方法，诸如从鼻部供氧的鼻导管、传统或更精密的呼吸面罩，甚至施压病患腹部协助肺部呼吸等。

目前包括国际专家在内的各个医学学会，正着手撰写最佳治疗指引，但都尚无确定答案。

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