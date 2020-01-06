此内容发布于2020年1月7日 上午12:20

（法新社洛杉矶6日电） 一度在好莱坞呼风唤雨的前制片哈维温斯坦今天在洛杉矶面临新的性犯罪指控。几小时前，他才现身纽约法庭，出席性侵案开庭。

洛杉矶郡检察官雷希（Jackie Lacey）表示，温斯坦（Harvey Weinstein）被控2013年性侵两名女性。

今天稍早，美国女演员萝丝麦高文 （Rose McGowan）和罗姗娜艾奎特（Rosanna Arquette）带领示威群众聚集在曼哈顿（Manhattan）法庭外，挥舞着「为幸存者寻求正义」等标语。

罗姗娜艾奎特说：「反所有职场性骚扰的时间到了。不该只有空洞的道歉而没有承担后果，让温斯坦这种施暴者得以存在的普遍沉默文化该终止了。」

纽约开庭第一天大多与技术性层面有关，历时1个多小时，而法官柏克（James Burke）拒绝被告隔离陪审团的要求。温斯坦在聆讯期间未发言，也未对法院外记者发表任何言论。审判预计持续6到8周。

「纽约时报」（The New York Times）2017年10月详述多名女性对温斯坦提出的指控后，安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）和葛妮丝派特罗（Gwyneth Paltrow）等近90名女性指控温斯坦性行为不当。

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