此内容发布于2019年9月3日 上午1:20

（法新社波哥大2日电） 哥伦比亚政治斗争下的牺牲者再添数人，当地官员表示，这次有包括1名竞选小镇镇长的女性，和1名市议员候选人在内，共6人遭枪击丧生。

地区监察员罗西（Jair Rossi）告诉法新社，昨晚在哥伦比亚西南部考卡省（Cauca），一辆载着6人的武装车辆遭远射程武器击中，后来遭到纵火攻击。

罹难者包括自由党（Liberal Party）候选人贾西亚（Karina Garcia）、贾西亚的母亲、1名市议员候选人和3名地方活动人士。贾西亚原定在10月的选举中，角逐斯瓦瑞兹镇（Suarez）的镇长。

贾西亚的父亲奥兰多（Orlando Garcia）表示，贾西亚曾接到其他候选人支持者的威胁。

哥伦比亚政府和平专员赛巴约斯（Miguel Ceballos）将这起袭击事件归咎于地方上一群异议分子的领袖，这群人与左翼叛军哥伦比亚革命军（FARC）决裂。

哥伦比亚革命军中的大部分成员都在2016年接受政府的和平协议，但首席谈判代表马奎斯（Ivan Marquez）和其他领袖上周宣布重新武装，指责政府没有履行为终止50年冲突而定的和平协议承诺。

哥伦比亚国防部长包蒂罗（Guillermo Botero）悬赏2万9000美元（约新台币91.85万元），希望有人提供线索，协助逮捕地方上这个化名Mayimbu（或Mayinbu）的异议分子领袖。

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