此内容发布于2019年5月7日 下午9:50

（法新社巴格达7日电） 美国国务卿蓬佩奥今天突访伊拉克首都巴格达，称伊朗策划发动的攻击「迫在眉睫」，并说伊拉克承诺将确保美国利益安全，不会受到伊朗攻击。

美国对伊朗施以「最大压力」下，蓬佩奥（Mike Pompeo）突访巴格达，代表华府巩固与伊拉克之间的关系。

蓬佩奥突然取消德国会谈，改从欧洲行千里迢迢绕道飞到伊拉克待了4个小时，会晤伊拉克总统沙雷（Barham Saleh）和总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）。

蓬佩奥在会面结束后告诉记者：「我们向他们谈到伊拉克保证适当保护境内美国人的重要性。他们两人都提供保证，表明了解这是他们的责任。」

蓬佩奥说，他突访伊拉克是因为伊朗部队「升高他们的活动」，他又说，攻击威胁「非常明确」，「这些是迫在眉睫的攻击」。

蓬佩奥说：「我们敦促伊拉克政府为了自己的安全，让伊拉克中央控制所有部队。在每个会议中，两位领导人都保证这也是他们的目标，将往这个方向迈进。」

五角大厦表示，将派出多架具核武攻击能力的B-52 同温层堡垒轰炸机（B-52 Stratofortress）前往中东地区，因应美国防部声称的「近来各项清楚迹象，指伊朗与伊朗代理部队正就可能攻击美国部队进行准备」。

华府5日宣布派遣航空母舰打击群前往中东，美国国家安全顾问波顿（John Bolton）警告伊朗，华府将以「无情武力」对付伊朗与区域盟友的攻击。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram