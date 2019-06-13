此内容发布于2019年6月13日 下午9:50

（法新社华盛顿13日电） 脸书（Facebook）已针对具争议的「图表搜寻」功能权限进行管制，这项功能让脸书上的广大内容能轻易被搜寻，引发侵犯隐私忧虑之余，却也成为研究和调查报导使用的工具。

社群巨擘脸书本周承认已经「暂停」旗下搜寻工具「图表搜寻」（Graph Search）一些功能元素，2013年推出的图表搜寻让贴文或其他内容仅需透过简单搜寻就能被找到，招致批评。

然而，图表搜寻成为研究人员、维权人士和记者的重要工具，被用以追踪有嫌疑的战争罪犯或人蛇贩子的一举一动，与监控极端分子。

脸书发言人说：「上周稍晚，我们暂停图表搜寻一些面向。我们现在正与一些研究学者讨论，欲了解更多关于他们如何使用这个工具。」

追踪社群媒体动态的雪城大学（Syracuse University）教授葛利基尔（Jennifer Grygiel）指出，从战争犯罪、厌食症到反疫苗运动等主题，新限制让研究人员更难找寻相关脸书贴文。

葛利基尔说，这项举措可能被视为改善隐私，却同时限缩研究人员针对脸书本身，以及脸书致力杜绝仇恨言论与极端主义内容的调查能力。

过去几年来，脸书在图表搜寻做出诸多改变，提供用户隐私设定以限制资讯被挖掘。法新社向脸书询问能否详述最近这项改变或提出新政策的原因，未得到答覆。（译者：王品轩/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram