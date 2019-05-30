（法新社布达佩斯30日电） 匈牙利和南韩官员今天指出，一艘航行匈牙利布达佩斯河段的观光船被撞翻覆并沉入多瑙河，意外目前造成7名死者是韩国旅客、1名死者是匈牙利船员。

官员表示，这起事故发生在昨晚9点15分，位在匈牙利首都中心的议会大楼附近，这艘观光船在滂沱大雨的天候下，与另一艘较大型的游轮相撞后沉没。

南韩外交部今天指出，船上的33名南韩公民中，有7人罹难者是韩国人。观光局官员表示，遇难名单中年纪小的是一名6岁女童。

这艘长26公尺、名为「美人鱼号」的观光船当时载有33名南韩人、2名匈牙利船员，33名南韩人里30人是旅客，3人是导游。

匈牙利警方发言人加尔（Kristof Gal）说：「警方正在搜查多瑙河在匈牙利南端整个河段的事发地点。」

据当地媒体报导，河水的温度约在10至15度之间。自5月初以来的暴雨导致河水高涨，以及河水流速加快，让救援工作显得更艰难。

这艘观光船所属的Panorama Deck游船公司发言人陶特（Mihaly Toth）告诉匈牙利米蒂新闻社（MTI），这艘船都有定期维修，目前也暂无明显的技术性问题。

一名目击者告诉Index.hu新闻网站，这艘可载60人的「美人鱼号」是遭一艘更大的大型游轮从后撞击。一间饭店屋顶上的网路摄影机似乎拍到一艘较大的船与「美人鱼号」相撞，这个画面被发布到当地新闻网站上。

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