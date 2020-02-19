此内容发布于2020年2月19日 上午1:20

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天表示，他希望避免采取会让其他国家难以和美国做生意的种种政策，并高呼「美国开放大家来做生意」；此外，他也表明希望中国购买美国生产的喷射发动机。

过去3年来，川普对几个美国重要贸易伙伴国的货品课徵数十亿美元关税，因此产生诸多贸易纷争，但川普今天在一篇推文说：「我们不想让跟美国做生意变得难如登天。那样只是代表订单跑到别的地方去而已。」

●盼中国购买美喷射发动机

川普推文表示：「就外国购买我国产品而言，美国不能，也不会变成一个难以做生意的国家，包括总是拿国家安全当藉口，如此将迫使我国企业为了维持竞争力而出走。」

川普的推文似乎是冲着白宫内部的强硬派而来，推文内容提及一项阻止美国奇异公司（General Electric ）贩售喷射发动机给中国的提案。

他写道：「我希望中国购买我们的喷射发动机，这是全世界最赞的喷射发动机。」

「华尔街日报」（Wall Street Journal）周末引述知情人士说法报导，美国官员正在考虑拒发许可给CFM国际（CFM International），不让CFM国际出口更多喷射发动机给中国。CFM国际是奇异公司和法国赛峰集团（Safran SA）的合资企业。

报导指出，此举是为了要破坏中国商用飞机公司（Comac）的发展。

●关税战你来我往两败俱伤

但川普频繁以「国安问题」来合理化自己的对抗性贸易战略，不仅对全球钢铝货品加徵关税以保护美国主要产业，并扬言要对欧洲汽车采取同样作法。

在最近一波贸易冲突中，川普曾宣布要对几乎所有的中国进口货品加徵关税。美中两国上个月虽签署协议，暂停课徵伤害最深的关税项目，但多数关税仍维持不变。

川普如此大课关税，美国贸易伙伴国也非一直处于挨打的份，纷纷对威士忌、摩托车和农产品等美国货品课徵惩罚性关税作为报复，使得美国政府必须补贴数百万美元来援助农民。

美国与贸易伙伴的最新争议，是美国不满欧洲联盟（EU）不当补贴空中巴士（Airbus），因此宣布对苏格兰威士忌、法国和西班牙葡萄酒以及英国乳酪等众多货品课徵高达25%的关税。这项贸易争端已持续15年之久。

美国去年底也扬言针对一批价值24亿美元的法国货物课以最高达100%的关税，作为法国对美国企业课徵数位服务税的报复措施。

●关税手段致企业纷拥贸易保护主义

不过川普今天说：「我想把跟美国做生意变成一件易事，而非难事。美国开放大家来做生意！」

事实上，美国企业已经被迫改变经营方式，或另觅新的零组件来源，或请求豁免于川普的贸易政策。

另外，在许多案例中，美国商品的外国买主同样也另寻卖家。

皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）贸易专家鲍恩（Chad Bown ）在近期的报告中表示：「每一轮加徵关税，川普都在霸凌更多美国企业，让它们成为贸易保护主义者。」

鲍恩还说：「对许多美国人来说，徵收关税导致他们付出更高成本，代表他们无法在美国或全球市场上再与外国企业竞争。」（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram