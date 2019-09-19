此内容发布于2019年9月19日 上午2:35

（法新社耶路撒冷18日电） 以色列5个月内二度举行大选，选举结果显示总理尼坦雅胡与主要对手甘茨两大阵营平分秋色且无人过半，除组阁之路艰难，也恐让执政时间创纪录的尼坦雅胡时代画下休止符。

尼坦雅胡（Benjamin Netayahu）的联合党（Likud Party）与前参谋总长甘茨（Benny Gantz）领导的蓝白联盟（Blue and White）均没赢得过半席次。

尼坦雅胡办公室的消息来源告诉法新社，由于接下来有艰难的组阁协商之路，尼坦雅胡以「国内政情复杂」为由，取消下周前往纽约的联合国大会。

媒体报导，阿拉伯联盟政党（The Joint Arab List）有望成为第3大党。党内领袖之一的提比（Ahmed Tibi）说：「尼坦雅胡的时代结束了，若甘茨找我们组阁，我们会开出支持他的条件。」

不过前国防部长李柏曼（Avigdor Lieberman）的以色列家园党（Yisrael Beitenu）也能成为关键中的关键，他尚未宣布要支持两大党中的何者。

这是以色列5个月内的第二次大选，也是4月的大选后，尼坦雅胡所遭逢从政生涯最重大挫败之一。

尼坦雅胡的联合党与他们右翼、宗教盟友在4月大选赢得多数，却无法组成执政联盟，因不愿冒着被总统李佛林（Reuven Rivlin）另指定他党组阁的风险，尼坦雅胡选择二次大选，但仍告受挫。

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