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此内容发布于2015年9月2日 上午9:35 最后更新 - 2015年9月2日 -09:35

（法新社吉隆坡2日电） 马来西亚前首相马哈地（Mahathir Mohamad）上周末在吉隆坡大规模反政府示威集会，要求罢黜涉贪的现任首相纳吉（Najib Razak），警方今天表示，将传唤马哈地到案，说明相关指控。

高龄90岁的马哈地30日在吉隆坡参加示威活动时，发表激励人心的演说，呼吁公众为推翻纳吉持续努力。马哈地是马来西亚在位最久的总理，如今仍保有影响力。

马哈地也指控纳吉贿赂执政党巫统（UMNO）政客，以获得支持，还说纳吉握紧权力，就是为了避免被控贪污。

马来西亚独立线上新闻网站「当今大马」（Malaysiakini）引述全国总警长卡立阿布巴卡（KhalidAbu Bakar）的话报导：「我们将传唤他（马哈地）到案。他在演说中做出指控。」

卡立阿布巴卡还说：「在这些指控当中，他宣称巫统领导人收受贿赂，我们希望查明相关问题。」

国际反贪污研讨会议（International Anti-Corruption Conference）今天在马来西亚登场，会中要求大马首相纳吉和盘托出愈演愈烈的财务丑闻。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）7月初揭露，马来西亚调查人员发现纳吉的私人户头平白多出一笔近7亿美元汇款后，纳吉面临的压力日益增大。（译者：中央社刘文瑜）

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