此内容发布于2019年10月24日 上午8:20

（法新社新加坡24日电） 新加坡一家餐厅推出奇特的促销噱头「夹螃蟹机」，在夹娃娃机中放入活生生的螃蟹。影片在网路疯传后引发众怒，这家餐厅已暂停这个宣传手法。

根据上传的影片，新加坡餐厅「螃蟹之家」（House of Seafood）在一台粉红色的夹娃娃机中放入数只活的斯里兰卡螃蟹（Sri Lankan crab），附上一张微笑红色螃蟹的鲜艳海报，上面写着「来抓我」。

顾客在机器投下新加坡币5元（约新台币112元），就能操纵摇杆，移动机器的爪子抓一次螃蟹。如果抓到，餐厅就提供免费烹煮服务，客人可选择外带或留在餐厅下次享用。

然而，这支特制宣传影片放到网站上后，网友纷纷谴责这种游戏很残忍。一名网友留言说：「这太过头了。为何你们还要让它们的余生更难受？…这实在太恶心。」

爱护动物协会（SPCA）也表示，这台机器「对动物造成不必要的伤害，也鼓励民众只把动物当玩物」。「螃蟹是活生生的生物，不是玩具。」

螃蟹之家的执行长黄泯莱告诉法新社，这个宣传活动本月才开始，在传出抗议后已停止。他对外界反应感到意外，「人们认为我在虐待它们（螃蟹），但我们完全无意这么做。我们并没有伤害螃蟹。」（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

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