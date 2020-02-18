（法新社横滨19日电） 豪华邮轮钻石公主号因爆发武汉肺炎疫情，停泊在日本横滨港防疫隔离14天期满，检测结果为阴性的数以百计乘客今天起便可下船，然而却不是每个人都能迅速摆脱这场噩梦。

这艘邮轮如今已沦为武汉肺炎病毒繁衍的温床，迄今累计至少542起确诊病例，日本处理隔离事宜的方式也招致各方炮火猛轰。

钻石公主号原先搭载来自56个国家地区的3700名乘客和船员，这趟梦幻的奢华旅程最终演变成一场噩梦，在海上隔离的他们必须克服心中的恐惧和无聊的时光，除了在甲板上短暂活动的时间外，有些乘客只能待在无窗的小客舱里。

日本官员在信中告诉邮轮乘客，「倘若你和室友的检测结果皆为阴性，且未出现发烧或呼吸道问题等症状，就可以准备下船」，还说至少需要3天才能完成所有下船程序。

对钻石公主号乘客而言，这意味他们必须煎熬地等候检测结果，而这可能需要几天时间进行评估。

美国籍律师史密斯（Matt Smith）在船上对记者说：「我们还需等待检测结果出炉，所以任何庆祝活动都先搁置。」「感觉非常焦虑。」

英国籍乘客阿贝尔（David Abel）在隔离初期发布影片，展现自己在困境中还能保持乐观开朗的态度，为自己圈了一票粉丝，他如今也成了船上情绪转变的代表人物。

他说：「当前所有的一切都朝我们扑面而来，不仅是我，还有其他乘客。真正的挑战是不为人知的因素。精神方面如今正在付出代价。眼下很难专注于任何事情。」

他稍后表示，他和妻子莎莉（Sally）的检测结果都是阳性。

钻石公主号如今已成中国境外最大的病例集中地，确诊人数比世界各地加起来还多，每天都有数十人确诊感染武汉肺炎，隔离措施的有效性也备受质疑，尽管乘客获允戴口罩到甲板上活动，船组员还是得穿梭在客舱间为乘客送餐。

世界卫生组织（WHO）公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）说：「船上的传染状况显然超出预期。」

他说，日本当局如今正「与其他国家一同采取必要的公卫措施，以疏散船上乘员，并以不同方式处理后续事宜。」

若干国家看似已对船上隔离失去耐心，纷纷宣布将派包机接回国人。

大约500人将于今天下船，未来几天还会有更多人离开钻石公主号，但也不是每个人都能迅速远离这场噩梦，只要曾与稍后检测呈阳性者接触过，就得「重新」隔离14天。

此外，在最后一名乘客下船后，船组员将接受隔离。许多船员因害怕丢掉工作而拒绝对媒体发言，但也有些人打破沉默，对自身状况表示担忧，因为他们必须一起工作和用餐，且多人共用一间房。

尽管担心疫情延烧，横滨民众似乎仍支持让钻石公主号乘客下船的决定。

一名51岁的横滨居民对记者说：「我敢肯定船上的人一定非常忧心，我希望他们能尽快恢复正常生活。」「身为横滨居民，我不希望他们受到不公平的待遇，我想鼓励他们。」（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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