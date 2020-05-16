此内容发布于2020年5月16日 上午7:35

（法新社柏林16日电） 根据德国媒体今天报导，1960年代拍下英国摇滚乐团披头四令人印象深刻照片的德国女摄影师基尔赫因病过世，享寿81岁。

德国「时代周报」（Die Zeit）与北德广播公司（NDR）等媒体引述基尔赫（Astrid Kirchherr）身边人士的消息报导，她因病在汉堡（Hamburg）过世。

基尔赫1960年结识在汉堡举行巡回演唱会的披头四（Beatles），并和这个当时还没红遍全球的摇滚乐团成为莫逆之交。

英国广播公司（BBC）报导，当年基尔赫拍下披头四在汉堡的第一张照片，被认为有助于打造披头四的视觉风格。

当时这个摇滚乐团由5人组成，分别是约翰蓝侬（John Lennon）、保罗麦卡尼（Paul McCartney）和乔治哈里森（George Harrison），以及贝斯手史徒华苏克利夫（Stuart Sutcliffe）与鼓手彼德贝斯特（Pete Best），之后林哥史达（Ringo Starr）取代彼德贝斯特担任乐团鼓手。

基尔赫和乐团成员史徒华苏克利夫坠入情网。史徒华苏克利夫在汉堡待了一段时间，却因脑溢血于1962年身故。

北德广播公司的报导说，基尔赫用镜头拍下这个摇滚乐团无数影像，呈现他们叛逆又浪漫的风格。她之后靠着披头四照片的重制权维生。

1960年代初期披头四的招牌拖把头（Mop-Top）也来自基尔赫。基尔赫与披头四成员始终保持着联系，尤其是与乔治哈里森。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

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