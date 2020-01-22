此内容发布于2020年1月22日 上午7:35

（法新社华盛顿21日电） 媒体爆料亚马逊创办人、同时也是华盛顿邮报老板贝佐斯的手机被骇和一则来自沙乌地阿拉伯王储穆罕默德的WhatsApp讯息有关，沙国驻美大使馆今天予以驳斥。

这起发生在2018年的手机被骇事件导致贝佐斯（Jeff Bezos）私密照外流，而贝佐斯的华盛顿邮报专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi）同年稍后在沙国驻土耳其伊斯坦堡领事馆遇害。

沙国大使馆在推特官方帐号发文表示：「近来媒体报导指贝佐斯手机被骇，幕后黑手是沙乌地阿拉伯的说法荒诞不经。我们呼吁对这些说法展开调查，好把事实全摊在阳光下。」

华邮今天报导，联合国一个调查小组明天将公布一项报告，报告中将提到，贝佐斯收到一则据信来自沙国实际统治者穆罕默德（Mohammed bin Salman）王储的WhatsApp讯息后被骇。

报导中表示，调查人员在报告结论指出，这则讯息寄出不久后，贝佐斯手机里的大量资料遭窃取。

英国「卫报」（Guardian）稍早援引一项数位鉴识分析报告表示，一则来自王储穆罕默德手机号码帐户的加密讯息，据信内含恶意档案侵入贝佐斯的手机。

卫报引述消息人士表示，这个恶意档案寄到贝佐斯手机时，他和沙国王储似乎正在WhatsApp上友善的交流。

贝佐斯后来找来安全顾问专家戴贝克（Gavin de Becker）调查私密照如何落在八卦报「国家询问报」（National Enquirer）手上。

国家询问报刊出贝佐斯的婚外情，最后导致贝佐斯和妻子离异。

戴贝克去年3月表示，沙乌地侵入贝佐斯的电话，取得私人资料。

戴贝克在「野兽日报」（The Daily Beast）网站撰文说，「我们的调查人员和多位专家带着高度信心总结说，沙乌地侵入贝佐斯的手机，取得私人资料。」

沙乌地法院去年12月审判哈绍吉谋杀案时，王储的两名亲信获判无罪，全球谴责这是对司法的嘲弄，但获得川普政府的支持。

美国的中央情报局（CIA）和联合国特别报告员卡拉马尔德（Agnes Callamard）都认为王储和哈绍吉遇害有直接关系，沙国则是严重否认。

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