此内容发布于2020年5月31日 下午10:20

（法新社纽约31日电） 美国非裔男子佛洛伊德遭警方压颈致死事件引发各地抗议活动，采访的记者不仅遭到警方发射的橡胶子弹击中，有时也遭遇抗议群众攻击。保护记者委员会（CPJ）呼吁警方不要针对新闻工作者。

保护记者委员会（CPJ）在声明中说：「美国各城市当局必须指示警方不要针对新闻工作者，同时要确保新闻工作者不必担心受伤或报复的情况下，安全地采访抗议活动。」

职业记者协会（SPJ）也声明说：「如果你是抗议者，请做你觉得对的事，但不要阻挡我们从事我们认为有必要为大众做的工作。请不要针对、恐吓、羞辱或阻碍我们的工作。」

美国有线电视新闻网（CNN）非裔记者希梅内兹（Omar Jimenez）采访团队29日清晨在明尼苏达州首府明尼阿波利斯（Minneapolis）现场连线报导时遭到逮捕，约1小时后获释，明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）为此致歉。

肯塔基州路易斯市（Louisville）电视台WAVE 3 News记者鲁斯特（Kaitlin Rust）29日晚间连线报导时，一度大叫「我要被开枪了」，画面中可见一名警察朝她和她的采访团队发射胡椒弹。

在明尼阿波利斯市，独立记者提拉多（Linda Tirado）左眼遭到警方橡胶子弹击中受伤，她后来在推特上表示，她的左眼永久丧失视力。

多名媒体从业人员也遭遇抗议群众攻击。在宾州匹兹堡，摄影记者史密斯（Ian Smith）表示他一度被殴打，所幸后来有其他示威者替他解围。

而在乔治亚州亚特兰大，CNN总部29日遭到数十人袭击，有人还把闪光弹丢进大楼大厅，完全无视当时警方就在那里守卫。

昨天凌晨，福斯新闻（Fox News）记者维特（Leland Vittert）在白宫附近被示威人士发现是福斯新闻人员后遭到追打。

46岁的佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼阿波利斯市被4名白人警察拦下并上铐，他当时趴在地上并无武装，一名警察却用膝盖压制他的后颈超过5分钟，佛洛伊德最终断气。警方对非裔美国人执法过当，再度在全美各地点燃怒火。

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