此内容发布于2020年1月19日 下午10:50

（法新社华盛顿19日电） 根据直播内容，美国太空探索科技公司（SpaceX）今天在无人太空船「飞龙号」发射后的9分钟内，成功测试太空船的紧急逃生系统，最快今年第2季正式载人飞行。

这是SpaceX计划将美国国家航空暨太空总署（NASA ）太空人送上国际太空站（International Space Station）前的最后一项重大测试。

SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）告诉记者：「到目前为止来看，这是一项完美无缺的任务。」

他还表示，这艘太空船的首度载人之旅可能会在今年「第2季」发生，届时将会是美国人9年来首次靠着美国火箭前进太空，而非俄罗斯火箭。

这项测试虽然充满危险，但结果令人颇为满意，对SpaceX和急需认证一艘飞行船今年运送太空人前往国际太空站的NASA来说，都是一大好消息。

NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）说：「就各方面来看，这都是一场非常成功的测试。」

发射测试于当地时间今天早晨10时30分在佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）展开，「猎鹰9号」（Falcon 9）火箭搭载SpaceX新的「飞龙号」（Crew Dragon）太空舱升空。「猎鹰9号」的用途是将太空舱发射进入运行轨道。

测试展开后1分24秒，火箭以时速逾1500公里来到大西洋上空19公里处时，紧急逃生程序已准备就绪。接着，太空船启动强大的SuperDraco推进器，将其推离火箭。太空船和火箭分离后不久，火箭依照计画化为一团火球崩解。

「飞龙号」接着继续独自升高到海拔约40公里处，然后开始朝大西洋自然降落。

太空船接着展开4面大型降落伞来缓冲下降速度，最后降落到海中，救援团队已在现场待命。「飞龙号」在发射升空后9分钟已经在水里，而且外观看不出有什么损伤。

这项演练的用意是在载人任务的火箭升空出问题或偏离路径时，能及时拯救太空人。

太空船和飞行数据分析将确认这项测试是否顺利进行，以及太空船是否已经准备好执行载人任务。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

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