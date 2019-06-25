此内容发布于2019年6月25日 上午8:35

（法新社纽约24日电） 名投资人索罗斯和脸书共同创办人休斯等19位美国超级富豪今天发表联合公开信，呼吁美国总统参选人支持对他们这类最富有阶级课更多税，以因应气候变迁和民主信任度降低等问题。

除了索罗斯（George Soros）和脸书（Facebook）的休斯（Chris Hughes），签署联名信的富豪还包括美国娱乐业钜子华特．迪士尼（Walt Disney）的后代，和凯悦饭店（Hyatt Hotel）集团的拥有人，共有代表11个家族的18名人士和1位匿名者。

信中写道：「美国肩负道德、伦理和经济上的责任，有必要对我们的财富课更多税。富人税可协助应付气候危机、改善经济和卫生结果、创造公平机会和提升我们的民主自由。课徵富人税符合我国利益。」

这群富豪指出，美国亿万富翁巴菲特（Warren Buffett）曾表示，自己缴的税率比他的秘书还低。他们认为，对超级富豪课税「能够减缓财富集中趋势」，这种趋势「破坏我国的稳定和团结」。

根据经济合作暨发展组织（OECD）提供的数据，在40国当中，美国财富集中情况高居第6位。

信中暗示，美国民主党总统参选人多支持对超级富豪加税，包括布塔朱吉（Pete Buttigieg）和欧洛克（Beto O'Rourke）。这群富豪还赞扬联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）的提案，主张对纳税超过5000万美元的富人提高税率，预料将影响7万5000个美国最富有家庭。

不过这封信指出，美国两党普遍支持对超级富豪课税。「有些构想对美国来说太重要，不会只是少数候选人的政见。」

这群富豪写道：「今日重大政策若无富豪菁英或其他富有利益团体优先支持，很少能够过关。贫富不均造成社会分化和不满加剧，导致对民主制度的不信任感升高，甚至更糟的情况。」（译者：张正芊/核稿：徐崇哲）

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