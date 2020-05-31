此内容发布于2020年6月1日 上午1:50

（法新社华盛顿31日电） 白宫今天表示，美国已向巴西提供200万剂抗疟疾药物羟氯奎宁（HCQ），用来对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19），尽管医界并未证实羟氯奎宁可以治疗这种疾病。

根据声明：「羟氯奎宁将做为预防药物，协助保护巴西医护和相关工作人员；也可当成治疗药物，治疗染疫的巴西民众。」

白宫在声明中也说，美国近期将把1000套呼吸器送至巴西。巴西如今沦为南美洲疫情重灾区。根据路透社报导，巴西确诊病例已逾50万起，累计达51万4849例，为全球第2高，仅次于美国。

美国总统川普大力鼓吹以羟氯奎宁治疗染疫患者，这种药物数十年来被拿来治疗疟疾、自体免疫失调红斑性狼疮和类风湿性关节炎等疾病。

川普先前透露，自己会服用羟氯奎宁来预防染疫。

权威医学期刊「刺胳针」（The Lancet）上周刊登一篇研究报告指出，对染疫患者施用羟氯奎宁和相关化合物氯奎宁（chloroquine），不仅无法帮助他们，且可能增加心律不整和死亡风险。

鉴于无法证实其安全性和有效性，世界卫生组织（WHO）上周宣布暂停将羟氯奎宁做为COVID-19治疗药物的临床试验。

除了川普，巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）也主张使用羟氯奎宁治疗COVID-19，甚至因此开除两名与他意见相左的卫生部长。

尽管这场大流行病已在巴西夺走近3万条人命，波索纳洛强烈反对防疫封锁措施，并呼吁重启足球赛事。

美国迄今则通报10万6000多人不治，病故人数居全球之冠。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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