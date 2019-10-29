此内容发布于2019年10月30日 上午12:35

（法新社贝鲁特29日电） 黎巴嫩总理哈里里今天宣布辞职，说他在试图化解全国反贪示威潮引发的危机上走进「死胡同」，让国家陷入更深泥沼。

哈里里（Saad Hariri）这场凝重的电视转播宣言，让自10月17日动员至今、为推动诉求而让全国陷入瘫痪的抗议民众欢呼叫好。

已两度卸下总理职务的哈里里说：「我们有必要做出惊天动地之举来解决这场危机。我将前往总统官邸巴卜达宫（Baabda Palace）递交内阁总辞。」

哈里里今天表示，「许多黎巴嫩人走上街头、要求变革，为回应人民心愿」，他做出辞职的决定。

若总统接受哈里里的辞职，这将是示威人士迄今最重大胜利，但也将启动筹组新政府的复杂程序。

黎凡特战略事务研究所（Levant Institute for Strategic Affairs）主任纳德（Sami Nader）说：「哈里里开启了解决方案的大门，因为总辞是让目前危机安然退去的唯一方法。」

哈里里做出宣布后，北从的黎波里（Tripoli）、南至锡登（Sidon）的抗议民众无不响起欢呼之声。

35岁抗议人士萨米亚（Tima Samir）表示，她「乐见哈里里辞职，但这还不够」。是两个孩子母亲的她说：「我们希望看到整个体系改头换面。」

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