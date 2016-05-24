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此内容发布于2016年5月25日 上午12:50 最后更新 - 2016年5月25日 -00:50

（法新社洛杉矶24日电） 美国2016总统大选仅存的共和党参选人川普，今天再下1城，赢得华盛顿州初选，距离代表党出马竞选总统迈出重要的1步。

美国媒体在当地时间晚间8时，初选投票结束后不久，即预测纽约地产大亨川普（Donald Trump）赢得华盛顿州初选。

根据华盛顿州州务卿办公室，初步投票结果显示，川普得票率76%。

川普是共和党预料中的提名人选，虽然尚未正式披挂上阵，但已经势在必得。

根据美国有线电视新闻网（CNN）统计，川普在华盛顿州初选前，已经拿下1189张党代表票，距离党提名所需的1237张党代表票，仅差48张。

华盛顿州握有44张党代表票。川普将在6月7日加州等5州进行共和党最后一波党内初选时，跨越党代表票的门槛，摘下党内提名。

川普竞争对手德州联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）、俄亥俄州州长凯西克（John Kasich）和退休外科医生卡森（Ben Carson）虽然已经宣布退选，名字都还在华州初选选票上。

共和党7月俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）的党大会将正式提名川普，代表共和党出马争夺总统大位。

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