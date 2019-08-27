此内容发布于2019年8月27日 上午10:35

（法新社比亚里兹27日电） 以狂人作风闻名的美国总统川普今年参加7大工业国集团（G7）峰会初始似略显收敛，但从昨天会议第2天开始就不敌本性，在美中贸易战、俄罗斯等议题上「特立独行」。

事实上，早在峰会25日于法国比亚里兹（Biarritz）召开前，各界就臆测川普今年会有何惊人之举。去年G7加拿大峰会期间，川普拒绝签署闭会联合声明，并就贸易议题攻击东道主加拿大总理杜鲁道。

不过，川普今年不但避免就贸易问题向盟友开炮，更出人意料地在对德黑兰当局施压方面喊卡，表示愿意与伊朗领导人会面。

此外，川普在各国际场合也尽力表现和善、让摄影记者捕捉到他「正能量」闪耀四射的形象。他甚至在联合记者会上热情赞许法国总统马克宏是位「令人惊叹的领导者」。

法新社报导，在被视为法国外交秘密武器的临时午餐会上，川普内心柔软一面似呼之欲出。他说，当时就只有他和马克宏两人：「我们尽力让对方感到印象深刻。」

不过，狂人川普并未消失。他昨天先语出惊人表示，中方已和他的高级幕僚联系，表达重回谈判桌意愿，但在无法提供相关具体细节后，改口称中国国务院副总理刘鹤指中方愿「冷静」透过磋商合作解决问题的说法，令他大大乐观。

此前一天，川普才刚让国际社会陷入一阵骚动，宣称自己曾对是否应提高中国货物进口关税改变想法，遭解读为在美中贸易战上立场趋于软化。但白宫发言人随后澄清，川普是对未能更大幅提高关税感到后悔。

此外，川普还缺席峰会的气候变迁议程，理由据称是事务繁多、不克参加。他后来对记者们表示，拒绝减少美国对化石燃料的依赖，对再生能源更是嗤之以鼻：「我才不会牺牲这样的财富…只为了空想。」

明年轮到美国主办G7峰会，届时又会有什么「好戏」呢？川普宣称，打算在他位于迈阿密的川普国家多罗高尔夫度假村（Trump National Doral Miami）举办峰会，且俄罗斯总统蒲亭应当出席盛会，「我一定会邀他」。

俄罗斯2014年入侵并兼并乌克兰领土克里米亚半岛后，遭逐出集团，G8因此成了G7。

有鉴于莫斯科持续占领克里米亚、支持乌克兰东部的分离主义战争及其他违反国际规范的行为，包括英国、法国、德国等G7主要国家已表态反对让俄罗斯重返集团，或对此议题持审慎立场。

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