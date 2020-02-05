（法新社华盛顿4日电） 总统向国会发表国情咨文演说是美国最正式的场合之一，今天却出现实境电视秀场景；川普在发表演说过程中，介绍一名派驻海外的军人出场，让他与到场的妻儿团聚。

美国陆军中士威廉斯（Townsend Williams）的妻子与两名孩子，出现在川普向国会发表国情咨文演说的来宾席中；接着，川普在威廉斯本人未现身的情况下，开始述说他们一家的故事。

川普说：「对于我们优异的军人家庭，尤其是来自北卡罗来纳州布拉格堡（Fort Bragg）的军人之妻艾咪．威廉斯（Amy Williams）与她的两名孩子来说，战争是沉重的负担。」

川普解释，艾咪的丈夫已经第4度外派，目前驻防阿富汗。他说：「艾咪的孩子有已好几个月都没有见到他们的父亲了。艾咪，还有你家人所做的牺牲，让我们所有的家庭可以生活在安全与和平的环境中，我们要感谢你们。谢谢你们，艾咪。」语毕，热烈掌声响起。

聆听演讲时，艾咪抚摸她儿子的头发，她的女儿则是抓着自己的手臂。

川普接着说：「不过，艾咪，我还有一件事要说。今晚，我们有一个非常特别的惊喜。我无比兴奋要告知你，你的丈夫已从部队回来了。」艾咪意识到丈夫回来的事实后，惊讶得用手捂住嘴巴，现场的掌声又更大声了。

川普说：「他今晚在此与我们同在，我们不能让他再等下去了。」

身着军装、左胸佩带勋章，威廉斯缓缓地从阶梯走下来，走到妻儿身后，低下身来、拥抱孩子并紧拥妻子。

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