（法新社华盛顿16日电） 在美国总统川普支持者发出恐同嘲讽后，民主党同志总统参选人布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天强调，他的性向不会损害他的选举前景，美国已经「向前迈进」。

今年38岁的布塔朱吉，是印第安纳州南本德市（South Bend）前市长，两年前与同性伴侣葛莱茨曼（Chasten Glezman）结婚。他是参与民主党总统初选的参选人之一。

右翼广播谈话节目主持人林堡（Rush Limbaugh）上周曾告诉听众，川普会享受在舞台上与亲吻他丈夫的候选人正面交锋。林堡嘲讽说：「可以预期到川普将会乐在其中。」

另外，曾在川普政府任职的极保守名嘴高卡（Sebastian Gorka）也对此发表评论，他问听众凭什么「一名同性恋男子对我们（堕胎的权利）指手画脚」。

对此，布塔朱吉回应说，他不会接受川普支持者的教训，川普面临从性侵到与情色明星上床不等的指控。

他告诉福斯新闻（Fox News）：「我身处忠实、充满爱且坚定的婚姻。我为自己的婚姻感到自豪，我为我的丈夫感到骄傲，在家庭价值及美国政治领袖的道德上，我不会接受林堡或任何川普支持者等人的评头论足。」

布塔朱吉的民主党同僚及若干着名共和党人，也对上述恐同言论作出批评。川普本身表示，他认为美国没有不选出同性恋总统的理由。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram