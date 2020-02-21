（法新社拉斯维加斯21日电） 美国总统川普将赴拉斯维加斯造势，争取民主党总统候选人提名的前纽约市长彭博在赌城大道买下大型看板广告，揶揄川普打小白球作弊，两位同为纽约富豪的口水战越演越烈。

远近驰名的赌城大道（Las Vegas Strip）两侧竖立着大型看板广告，其中一个写着：「川普输了普选」，另外一个上头是：「川普高墙倒下」。这些大型广告看板距离川普在拉斯维加斯造势将下榻的自家饭店只有3公里。

积极争取民主党提名竞选总统的彭博（Michael Bloomberg）砸银弹买下大型看板广告，把矛头对准川普，而不是党内其他竞争对手。

彭博19日在拉斯维加斯举行的辩论会中，面对党内对手连番炮轰，险些招架不住，立即被川普逮到机会讥笑：「史上最差劲的辩论表现」。

高尔夫球似乎也成了这两位同为纽约富豪间的口水战主题，彭博买下的第3个大型广告看板写着：「川普打小白球作弊」。

在德拉瓦州开运输公司的佛伦瑟（Gerry Frenze）说：「不少人打小白球作弊，这或许不假。不过，我不喜欢（彭博）想用砸钱方式当上总统。」

佛伦瑟的妻子则对川普毫无同情，她说：「川普自找的。我不喜欢（彭博）这样做，但这是川普起的头。他做事的方式糟蹋每个人。」

就在「川普打小白球作弊」看板下人行天桥摆摊的塔罗牌占卜师表示：「或许这是真的，但他贵为总统，多少要尊重他」。这位占卜师还说，上次大选他准确算出川普会当选。

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