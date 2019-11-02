此内容发布于2019年11月2日 上午4:20

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天表示，美国知道伊斯兰国（IS）新领导人是谁。国务院反恐协调官赛尔斯表示，将继续对这些极端分子施压，「绝不宽贷」。

川普推文说：「伊斯兰国有新的领导人了，我们确切知道他是谁！」不到一周前，美国领导的突击行动导致伊斯兰国首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）丧命。

伊斯兰国10月31日证实巴格达迪的死讯，并说，新任领导人名为哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）。

然而外界对哈希米的了解不多。近年来多次误报巴格达迪死讯时，哈希米这号人物鲜少被提到可能成为继任者。

赛尔斯（Nathan Sales）在记者询问下并未透露哈希米的详细资料，只表示，美国正在「调查伊斯兰国新领导人、他原本扮演的角色以及他出身的组织」。

赛尔斯说：「我们将动用一切国力工具，来继续对伊斯兰国施加反恐压力，绝不宽贷。」

「我们将瓦解伊斯兰国，无论其领导干部是谁。」

美国特种部队10月27日在叙利亚西北部伊德利布省（Idlib）发动突击，自2014年以来领导伊斯兰国而且是全球头号通缉犯的巴格达迪因此丧命。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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