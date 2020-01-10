此内容发布于2020年1月10日 上午9:05

（法新社巴西利亚9日综合外电报导）巴西最高法院今天推翻下级法院命令，裁定将耶稣描绘为男同性恋的喜剧电影「基督的第一个诱惑」，可在影音串流播放平台Netflix上架。

巴西制片公司「后门」（Porta dos Fundos）拍摄的「基督的第一个诱惑」（The First Temptation of Christ，暂译），去年12月3日在Netflix推出后，在天主教徒居多的巴西引发保守派政治人物、教会和福音派教徒强烈批评。

电影剧情描述耶稣在沙漠度过40天后，带着男友奥兰多（Orlando）返家，而母亲玛利亚（Mary）和丈夫约瑟（Joseph）正为耶稣30岁生日准备惊喜派对。这部讽刺喜剧片今天仍在Netflix架上。

制片公司「后门」在里约热内卢（Rio De Janeiro）的总部去年耶诞夜遭汽油弹攻击，里约热内卢法官阿比凯（Benedicto Abicair）昨天因此命令这部电影暂时下架，以平息众怒。

不过，巴西联邦最高法院院长托佛里（Jose Antonio Dias Toffoli）今天支持Netflix提出的上诉，推翻暂时下架的命令。Netflix否认这部电影有意侮辱基督徒。

托佛里表示：「人们不能假定，一部幽默的讽刺作品有办法削弱基督教信仰的价值。基督教信仰已存在超过2000年，也是大多数巴西公民的信仰。」（译者：陈正健/核稿：张正芊）

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