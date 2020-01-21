此内容发布于2020年1月21日 上午1:50

（法新社巴黎21日电） 环保组织「绿色和平」今天在世界经济论坛于瑞士达佛斯开幕时表示，2015年巴黎气候协定签署后，世界首屈一指的大银行、保险公司与退休基金总共对化石燃料公司投资1.4兆美元。

气候紧急状况预料会是年度达佛斯（Davos）世界经济论坛（World Economic Forum）最重要的议题，但绿色和平（Greenpeace）指责一些出席的机构，未能达到论坛「改善世界状况」的目标。

绿色和平分析与会24家银行的投资组合，发现2015年巴黎气候协定后，这些银行对化石燃料业投资了1.4兆美元。

巴黎协定要求各国，透过迅速且大量降低造成地球暖化的碳排放，把全球升温限制在「大幅低于」摄氏2度。

在此议题上扮演领头角色的联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）表示，巴黎协定更安全的上限是升温不超过摄氏1.5度，若想更有机会达成这个目标，2030年前，石油与天然气消耗量就得分别减少37%与25%。

联合国政府间气候变迁问题小组表示，2030年前，煤用量须减少2/3，在本世纪中叶前还得降到几近于零，才能让地球走上升温不超过摄氏1.5度之路。

但随着全球能源需求暴增，碳排放逐年升高，国际能源协会（International Energy Association ）昨天表示，化石燃料公司总支出仅0.8%用于再生能源投资。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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