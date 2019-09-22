此内容发布于2019年9月22日 下午7:20

（法新社巴黎22日电） 主办单位表示，在法国巴黎举办的埃及法老图坦卡门特展票房今天创下全国史上最高纪录，共吸引142万人涌入。

这个纪录胜过1967年在巴黎小皇宫（Petit Palais）举办、被称为「世纪之展」的图坦卡门展，当时有124万人参观「图坦卡门文物展」（Tutankhamun and His Times）。

被誉为「一个世代只有一次」的少年法老「图坦卡门：金法老的宝藏」（Tutankhamun: Treasures of the Golden Pharaoh）展览，11月将移师英国伦敦的上奇画廊（Saatchi Gallery）展出。

1972年在伦敦大英博物馆举行的图坦卡门特展，吸引约160万人一睹展品风采，掀起一股「图坦卡门热」（Tutmania）。

这场展览展出150多件出自图坦卡门陵墓的文物，其中有60件都是第一次踏出埃及国土。

埃及国家古物部表示，本次展览是埃及开罗历来出借最多图坦卡门展品的一次。。

本次展览3400件展品几乎全数来自埃及博物馆（Egyptian Museum），且这些展品不太可能再度离开埃及进行展出。埃及博物馆位在开罗解放广场（Tahrir Square）。

巡回展结束后，这些独一无二展品将移至预计2020年开幕的大埃及博物馆（Grand Egyptian Museum）展出。大埃及博物馆位在吉萨（Giza）金字塔附近。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

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