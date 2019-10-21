此内容发布于2019年10月21日 上午8:05

（法新社北京21日电） 根据一份财经报告统计，市值超过10亿美元（约合新台币305亿）的民营新创公司家数，中国首度超越美国。

根据研究机构胡润百富（Hurun Report）统计，截至今年6月，全球共有494家价值非凡又称为「独角兽」（unicorn）的新创企业，其中206家在中国。

这个数据使得中国成为全球新创公司最多的国家，而美国以203家居次。

胡润百富创办人胡润（Rupert Hoogewerf）表示：「尽管美中的国内生产毛额（GDP）与人口，分别占全球的半数及1/4，但两国新创公司的家数占全球比例超过8成，为营造适合新创公司蓬勃发展的环境，值得其他国家关注。」

胡润表示，当前全球3家市值最高的新创公司在中国，分别是阿里巴巴集团的附属企业蚂蚁金服公司（Ant Financial），手机应用程式制造商字节跳动（ByteDance）与经营线上叫车服务的滴滴出行（Didi Chuxing），3家公司的市值总计达2800亿美元。

而美国主要的知名新创公司，像是民宿平台Airbnb，共享办公空间服务业者WeWork也在胡润百富公布的名单中，其他还包括总部位于加州并非赫赫有名的自动化披萨外卖公司Zume，还有印度的梦幻运动（fantasy sports）游戏平台Dream11。

首次发布「全球新创企业名单」（ Global Unicorn List）的胡润百富表示，这是研究人员首度证实中国新创公司的家数超过美国。

由另个研究机构Visual Capitalist在今年6月发布的报告指出，依据截至今年5月的资料，当时中国仅有94家新创公司，而美国则是156家。

胡润说，胡润百富认证的新创公司成立时间平均仅只有7年，而且其中半数源自于5个「颠覆全球经济」的产业。

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