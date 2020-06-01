此内容发布于2020年6月1日 上午7:35

（法新社蒙特娄1日电） 加拿大当局表示，一头年幼的座头鲸游入境内一条主要河流，在蒙特娄附近水域探险已几天，这头座头鲸可能在狩猎途中迷路。

这头座头鲸从5月30日开始，一直在圣罗伦斯河（St Lawrence River）出没，背景是蒙特娄的天际线，与座头鲸习于生存的海洋有数百公里之遥。

魁北克海洋哺乳动物紧急网路的穆勒（Marie-Eve Muller）说，这头座头鲸很可能就是几天前有人在魁北克市附近下游河段看到的那头鲸鱼。

座头鲸生活在北极和南极附近，成年座头鲸可长达17公尺，重达40公吨。

座头鲸夏天都在北极和南极附近度过，冬天则前往南、北半球的热带地区繁殖。

穆勒说，这头座头鲸大概2、3岁，可能在追逐猎物时迷路，或是导航错误。

她表示，这头座头鲸有可能在蒙特娄停留几个月，但上游的水闸门和急流可能会阻止它继续向西探索。

穆勒说，魁北克海洋哺乳动物紧急网路已经部署小组监测座头鲸，防止任何可能与船只相撞的情形。目前还没有计画引导座头鲸返回海洋，因为座头鲸可以在淡水中生存一小段时间。

她又说，「座头鲸身体状况良好...最好的选择就是顺其自然」，希望这头座头鲸能自己决定重返大海。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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