此内容发布于2020年5月8日 上午5:35

（法新社华盛顿7日电） 美国乔治亚州一对白人父子2月开枪击杀一名手无寸铁的非裔慢跑者，枪击过程被人用手机拍摄下来，影片在网路广传后招致众人谴责，警察今天将两人逮捕到案。

25岁的亚伯里（Ahmaud Arbery）2月23日趁着好天气外出，在布朗斯威克镇（Brunswick）住家附近慢跑时遭击杀。

当时有人用手机拍下枪击过程，这段28秒画面在网路疯传后，在本周成为全美民众热议话题。

乔治亚州调查局在推特说：「葛瑞格里．马麦可（Gregory McMichael）与崔维斯．马麦可（Travis McMichael）因为谋杀亚伯里遭到逮捕。」

美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导，根据调查局官网声明，这两名男子遭控犯下谋杀与加重攻击罪。他们已被押入格林郡（Glynn County）监狱。

根据画面，亚伯里当时在一条住宅区街道跑步，前方右侧车道停着一辆白色皮卡车，那时有一名男子站在车斗上。

亚伯里试图绕过皮卡车时，有第2名男子拿枪对着他，亚伯里与这名男子在爆发扭打后陷入混战，亚伯里先是中了一枪，几秒后又中了第2枪。

警方指认出这两名白人男子是34岁的崔维斯．马麦可与他的64岁父亲葛瑞格里．马麦可，两人都住在布朗斯威克。

根据警方报告，葛瑞格里跟警方说，附近接二连三发生窃盗案，他以为亚伯里是嫌犯，枪击案当天，他站在前院时，看到这名年轻非裔男子从街道上「迅速溜走」。

葛瑞格里说，在他儿子抓了一把猎枪时，他进入屋内拿出他的.357麦格农（Magnum）手枪，出外寻找亚伯里身影。

根据警察报告，葛瑞格里说，他们最后追上亚伯里时，崔维斯拿着猎枪从皮卡车走出来，亚伯里开始「猛烈攻击」他。葛瑞格里说，他看到他儿子朝亚伯里开了两枪，之后亚伯里倒地不起。

枪击影片在网路疯狂流传后，乔治亚州一名地区检察官5日说，将组成大陪审团，判定是否有起诉这对父子的理由。

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