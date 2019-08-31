此内容发布于2019年8月31日 下午6:50

（法新社伦敦31日电） 英国数十座城市的民众今天走上街头，挥舞亲民主标语和欧洲联盟旗帜，抗议首相强生（Boris Johnson）于英国脱欧期限剩短短数星期之际，做出暂停国会的争议性举措。

规模最大的示威中，数千名吹哨击鼓的民众集结在伦敦唐宁街首相府外，高呼着：「强生不要脸。」

强生于8月28日宣布延长国会休会期的计画，引发国会议员和反对无协议硬脱欧人士的强烈反弹。

若休会期如预料般延长，国会将关闭23个工作天。

由于英国即将于10月31日最后期限前脱离欧盟，批评人士视国会休会的长度和时间点有争议性，怀疑是强生让反对派没有时间组织反制措施的做法。

参与今天游行的旅居英国66岁荷兰公民邓恩（Maya Dunn）说：「这里发生的事真令我作呕。」她指控强生粗暴对待所有的人，「你完全不能信任他」。

主办单位端出#停止政变（#StopTheCoup）的口号，称有上看10万人走上伦敦街头。

其他英国城市也看到民众上街示威，从英格兰西南的艾克斯特（Exeter）到中部的牛津（Oxford）到北部的曼彻斯特（Manchester）、约克（York）和纽卡索（Newcastle）。

除此之外，苏格兰的格拉斯哥（Glasgow）、爱丁堡（Edinburgh）及北爱尔兰的贝尔法斯特（Belfast），也都有抗议人潮。（译者：蔡佳敏/核稿：刘文瑜）

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