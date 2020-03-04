此内容发布于2020年3月4日 下午7:50

（法新社纽约4日电） 美国民主党总统候选人提名战中的「超级星期二」初选结果陆续出炉，前副总统拜登猛然崛起，媒体大亨彭博决定退选，转而支持拜登。

拜登（Joe Biden）一改先前几场初选并不突出的表现，在「超级星期二」举办投票的14州中拿下许多州，声势大振。

昨天「超级星期二」是民主党初选过程中重要的一役，全美14个州同时举办初选投票，对选情影响特别大。

拜登的强劲表现终结了桑德斯（Bernie Sanders）在先前几场初选中的领先地位，也导致彭博（Michael Bloomberg）宣布退选，转而支持拜登。

彭博今天决定退出初选，并支持拜登成为代表民主党出马挑战现任总统川普的人选。拥有亿万家财的彭博为了竞选已花费超过5亿美元，却未能吸引选民。

彭博为了争取入主白宫的机会而投入重注，但在14个州之中，没能赢得任何一个。

彭博缺乏群众魅力，在初选辩论中表现无力，过去在纽约市长任内实施的「拦检盘查」（stop and frisk）措施也备受争议，还有人指控他企图贿赂辩论会听众，这些都被视为造成他还没顺利起步就选不下去的原因。

不可避免地，彭博左支右绌的表现，使得他在是否要让路给温和派的拜登这个问题上，面临越来越大的压力。

彭博说：「我参加总统候选人初选是为了打败川普，我今天退选的理由也一样，因为继续参选会更难达到目标。」

他还表示：「打败川普要从团结力挺最有可能胜选的候选人开始，经过昨天的投票，显然这名候选人就是我的朋友、伟大的美国人拜登。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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