此内容发布于2020年1月25日 上午4:50

（法新社法兰克福25日电） 德国南部一座小镇昨天发生枪击案，当地警方表示，枪手疑似为一名26岁男子，据信他开枪射杀自己的父母和其他4人，另有2人受重伤。

昨天这起枪击案发生在德国巴登符腾堡邦（Baden-Wuerttemberg）首府斯图加特（Stuttgart）附近的滨湖罗特镇（Rot am See）。

案发几小时后，当地警方首长莫勒（Reiner Moeller）在记者会表示，嫌犯在当地中午12时48分向邻近城镇阿伦（Aalen）的警局报案，并宣称他对一些人开枪。

报案的青年没有挂断电话，几分钟后，第一批警员抵达发生枪击的一间旅馆，并立即在旅馆外头逮捕这名青年。

莫勒还说：「之后他们在建筑物内部及后方发现6名死者。」

6名死者包含3名年龄为36岁、65岁和69岁的男子，以及3名年龄为36岁、56岁和62岁的女子。

莫勒指出，还有2名枪击案生还者正在接受治疗，其中一人「命危」。

另外，枪手也恐吓年龄分别为12岁和14岁的两名青少年，但他们没有受伤。

目前调查人员尚未能查出嫌犯的犯案动机，警方只能确认其中两名死者是嫌犯的父母，且还在厘清其他死者之间以及他们与嫌犯的关系。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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