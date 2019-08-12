此内容发布于2019年8月12日 上午10:20

（法新社沙乌地麦加12日电） 伊斯兰教最神圣城市麦加（Mecca）数家五星级饭店提供奢华朝觐套装行程，致力把麦加打造成优质宗教旅游首都，吸引超级富有穆斯林入住。

麦加最棒的饭店装潢奢华，有抛光大理石、精致木头镶板和巨大吊灯，要服务来自世界各地超级有钱朝圣者。

根据其中一家高档饭店一名代表的说法，主要卖点很明确，「我们有可俯瞰天房（Kaaba）的3间祈祷室。」

天房是一个立方体建筑物，全球穆斯林都会朝着这个镶有金色刺绣黑色布幔建物做礼拜。

这名饭店业者并表示：「宾客梦想24小时都能看见天房。」

当朝觐进行到最高潮时，男性信徒聚集在第29层楼的一个房间，把目光聚焦在天房。

今年约250万名来自世界各地穆斯林前往麦加参与一年一度朝觐，这是伊斯兰教五功之一。今年朝觐期间为8月9日至14日。

另一家同样享盛名饭店，入住房客拥有一个「礼拜区域」，那里能「看见伊斯兰教最神圣地点…让（他们）提振精神」。

近年来，麦加的豪华饭店如雨后春笋般出现，大清真寺（Grand Mosqu）附近高档摩天大楼饭店数量激增，这些饭店通常都能看见「朝觐全景」。

这些高级饭店今年和明年朝觐活动期间的房间全被订光，就连前后十几天全都客满。

旺季期间，每晚房价超过1000美元（约新台币3万1000元）。

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