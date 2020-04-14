此内容发布于2020年4月14日 下午10:50

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天宣布暂停对世界卫生组织（WHO）提供金援之前，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）即受访表示，美国寻求「彻底改革」世卫。

川普今天宣布美方将暂时停止提供资金给世卫，指控这个联合国组织未妥善因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）。病毒自去年底爆发以来，全球有12多万人病故，近200万人染疫。

美国是世卫最大资金捐助国，去年提供4亿美元（约新台币120亿元）。

蓬佩奥向佛罗里达州广播节目「早安奥兰多」（Good Morning Orlando）表示：「世界卫生组织成立以来有些很好的成就，这次却很遗憾的没有做到最好。」

他说：「我们必须推动通过彻底改革，或做出不同决定，藉此表明我们将尽一己之责，确保这类重大全球卫生义务能够实际发挥作用，保障美国民众人身安全。」

川普政府向来毫不留情批评联合国组织，这次指自去年底中国湖北省武汉市爆发疫情以来，世卫就太过仰赖中国官员的说法。

世卫在疫情初期几周除引述中国说法指出，没有证据显示病毒会人传人，还称赞北京当局做事透明。

但批评者点出，川普1月还吹嘘疫情「完全受到控制」，如今美国死亡人数来到全球最高的2万3500多例，为了让自己开脱责任，才忙着找海外机构当替死鬼。

川普最先指北京须为「中国病毒」扩散负责，但看在中国是一大主要医疗物资供应国，在同意缓和美中紧张情势后，转而对世卫开炮。

然而，蓬佩奥指出，美国仍在考虑采取行动。另一场访问中，当被及国会提案让美国疫情受害者向中国提告一事，蓬佩奥表示，所有国家的纪录最终都将被放大检视。

蓬佩奥向休士顿广播电台KSEV表示：「这场疫情除了夺走人命，一如美国现正上演的悲剧，也在全球各地造成经济损失。我深信，这个政府将扛起先锋之责，向应该负责的国家与个人追究责任。」

替世卫说话的人则指出，如果世卫强势挑战中国，早就会被北京拒于门外，并说在对美国因应措施发表评论时，世卫的发言也算是客气了。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

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