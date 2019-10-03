（法新社台北3日电） 成千上万手机游戏精灵宝可梦GO粉丝今天聚集在新北大都会公园抓宝，希望能抓到稀少的「赫拉克罗斯」及其他难以捉摸的虚拟生物。宝可梦行销总监表示，台湾对宝可梦而言非常重要。

宝可梦GO（Pokemon Go）的开发公司Niantic资深行销总监足立光表示，这款游戏在台湾非常受欢迎，台湾是全球玩家密集度最高的国家之一。他说：「对于宝可梦和宝可梦GO来说，台湾非常重要。」

在新北市三重区新北大都会公园举办为期4天的Pokemon GO Safari Zone，可望吸引高达50万名宝可梦迷。

蓝色「赫拉克罗斯」（Heracross）是宝可梦迷的猎物之一，类似长戟大兜虫的它，是台湾这场大型抓宝盛会的独有品种，有着眼球形状的「未知图腾」（Unown）也是宝可梦迷想收为囊中物的目标。

66岁的庄先生和妻子及另一对退休夫妻，一同在大公园里抓宝，庄先生表示：「我们可以走出城市逛逛，看看我们可以抓到什么生物，这是种嗜好，也是一种运动方式。」

宝可梦GO因能鼓励人们走向户外而受到好评，日本粉丝西岛香织特地从东京来台，就是希望能抓到台湾特有的宝可梦。

她告诉法新社：「在日本，我是宝可梦的铁粉，我认为这对身体健康有益…你可以一边走路一边抓宝。」

宝可梦GO去年在台南举办首届抓宝活动，3天内吸引超过50万名纷丝。

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