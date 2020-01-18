此内容发布于2020年1月18日 下午8:20

（法新社华盛顿18日电） 尽管参与人数较往年下滑，但今天仍有数以千计的女性为了反制美国总统川普（Donald Trump）贬抑女性，聚集在华盛顿游行。

在首都华盛顿，数千人聚集在邻近白宫的自由广场（Freedom Plaza），许多抗议人士表示，她们对川普可能赢得11月总统大选再掌权4年的前景感到害怕。

现年40岁的华盛顿居民艾略特（Kim Elliott），举着标语牌，上头写有「我比3年前还要愤慨」。

艾略特的7岁女儿也热血参与人生第一场女性游行，艾略特站在女儿身旁，她告诉法新社说：「我们都知道川普会变得很可怕，他确实变得更为可怕，超乎我们的想像。」

尽管气温极低，还飘着细微的雪花，她们仍持续抗议。人群中许多人戴着粉红色帽子，象徵反抗川普贬抑女性的言论。

在众多标语中，不少标语引人注目，例如：「我在宜家家居（IKEA）看过更棒的橱柜（英文橱柜和内阁同一字，此处暗指川普内阁施政差）」、「女性应该进军参、众两院」等。

舞台上，主办者为抗议人士喝采，因为她们为反抗川普而战，展现「担当、热诚、敢言和坚韧」。

这项年度抗议活动自川普2017年就职次日开始出现，当时全美各地有超过300万人走上街头，但此后每年参与的人数持续下降，但反制川普的言论依旧辛辣。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram