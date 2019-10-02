（法新社布拉格2日电） 捷克流行乐坛长青树卡瑞尔戈特的家属今天证实，卡瑞尔戈特昨晚因病辞世，享寿80岁。他以往走红德国，当地媒体曾称他是「东方法兰克辛纳屈」（Sinatra of the East）。

卡瑞尔戈特（Karel Gott）遗孀戈托娃（Ivana Gottova）在丈夫的个人网站发文说：「我心怀深沉的哀伤告诉大家，于周二深夜，我挚爱的丈夫卡瑞尔戈特在饱受重病折磨许久后走了。」

「他在睡梦中与世长辞，当时家人随侍在侧。」

数年前罹癌而后康复的卡瑞尔戈特于上月透露，他因为急性白血病正接受治疗。

捷克总统齐曼（Milos Zeman）闻讯后表示：「这对捷克来说是个极度悲伤的消息，卡瑞尔戈特是把自己奉献给大家的真正艺术家。」

捷克总理巴比斯（Andrej Babis）说，他打算向内阁提议，要在首都布拉格的圣维特大教堂（St Vitus Cathedral）为卡瑞尔戈特举行国葬，并于丧礼时宣布当天是国殇日。

卡瑞尔戈特曾42度被捷克乐迷票选为最受欢迎歌手，他发行了将近300张唱片与CD，销售量达数千万张。

卡瑞尔戈特也翻唱过美国歌手奥比森（Roy Orbison）的名曲Pretty Woman，以及活跃于1980年代德国流行电音乐团Alphaville的歌曲Foever Young，但他翻唱的歌，多数还是由捷克的音乐人作曲。

1939年出生的卡瑞尔戈特于1960年代窜红，当时他曾到美国与当时的西德巡演，并代表奥地利参加欧洲歌唱大赛（Eurovision），西德的报刊形容他是「东方法兰克辛纳屈」。

1968年苏联军队入侵布拉格，由于政治因素，当时许多歌手被政府封杀，但卡瑞尔戈特依然红透半边天。

这位乐坛长青树不仅歌艺了得，他也是技艺纯熟的画家，偶尔粉墨登场展现演技，曾获德国、波兰与俄罗斯等国的颁奖肯定。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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