此内容发布于2020年3月20日 上午2:20

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表示，邮轮可以改装成海上医院，用以治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者，且已有大型邮轮集团业者愿意提供船只。

川普在一场记者会中表示，邮轮业者「嘉年华集团」（Carnival Corp）董事长阿利森（Micky Arison）「主动提议，这是个很慷慨的提议」。嘉年华集团是全球最大邮轮企业，旗下经营同名的嘉年华邮轮公司（Carnival Cruise Lines）。

川普表示，「阿利森说他有几艘船，很适合用于我们正在做的事」，因为那些船「很大，又有很多房间」。

「如果我们需要有船和很多房间，就会有船停泊在纽约、洛杉矶和旧金山等地方。」

俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病病例在美国各地暴增，美国正需要腾出医院病床，政府昨天采取行动，派遣有1000个房间的海军医疗舰「康福特号」（USNS Comfort）到纽约。

纽约州是美国疫情最严重的州之一，但目前还不清楚康福特号何时可抵达纽约市的港口。

川普还说，将出动另一艘海军医疗舰「仁慈号」（USNS Mercy）。疫情也很严重的加州及华盛顿州的州长很快就请求政府派遣仁慈号到当地。

自疫情大流行以来，邮轮产业就陷入危机，数艘邮轮发现船上有人确诊感染病毒，整艘船被迫封锁隔离，不准乘客及工作人员上岸。

川普上周宣布，为控制疫情，暂停大型邮轮从美国港口启航，为期30天。（译者：曾依璇/核稿：陈政一）

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