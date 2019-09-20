此内容发布于2019年9月20日 上午8:35

（法新社孟买20日综合外电报导）印度政府为刺激走软的经济，今天宣布调降企业税，成为亚洲最低之一。分析师预估，这将引发投资人对印度重燃兴趣。孟买股市今天应声劲扬逾5%。

印度财政部长希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）宣布，国内企业主要税率将由30%调降至22%。由于美中贸易战严重打击全球供应链，新德里为了吸引受到惊吓的企业前来，而祭出减税措施。

印度新闻信托社（PTI）报导，希塔拉曼还宣布，新设企业的税率将由25%调降至15%，以「吸引新的制造业投资，并推动『印度制造』」。她告诉记者，新税率「接近南亚和东南亚的最低税率」。

印度经济成长已连续5季减缓，今年还将成长最快的主要经济体头衔拱手让给中国，使得印度总理莫迪（Narendra Modi）面临越来越大的刺激经济压力。今天宣布的减税措施预料将提振莫迪政府士气。

莫迪在推特发文表示，减税行动「清楚展现出政府正使出千方百计，让印度成为更适合从事商业活动的地方，并改善社会各行各业发展机会，进而促进繁荣，让印度成为5兆美元的经济体」。

减税消息宣布后，孟买股市收盘劲扬5.3%，创下10年来最大单日涨幅。卢比兑美元汇价也应声升值。

印度股市原本眼看将出现至少自1999年以来最大单季撤资潮，彭博新闻（Bloomberg News）报导，6月以来外资卖超规模已达49亿美元（约新台币1514亿元）。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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