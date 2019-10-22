（法新社纽约22日电） 已故超脱合唱团主唱寇特柯本1993年在不插电演唱会穿的开襟羊毛衫将公开拍卖。朱力安拍卖公司估计，这件残有香菸焦痕的毛衣至少会以20万美元（约新台币612万元）落槌。

颓废风神秘吟游诗人寇特柯本（Kurt Cobain）25年前自杀。他具代表性、破烂单调的橄榄绿钮扣羊毛衫上，有许多深色污渍和一个烧破的洞。

朱力安拍卖公司（Julien's Auctions）预估，这件羊毛衫至少会以20万至30万美元卖出。朱力安拍卖公司表示，摇滚乐收藏品已成为主要投资市场。

朱力安拍卖公司总裁及执行长朱力安（Darren Julien）出席纽约拍卖会预展，他告诉法新社记者：「寇特创造颓废外表，他不穿表演服装。」拍卖会将于25日登场，26日结束，民众可亲临现场或在线上竞标。

美国杂志「滚石」（Rolling Stone）9日报导，朱力安说：「我们没有清洗它（羊毛衫），这非常重要。」

寇特柯本简约风羊毛衫是本次秋季「典范与偶像：摇滚」（Icons & Idols: Rock-N-Roll）拍卖会的焦点。这场由朱力安拍卖公司筹办的拍卖会，也将拍卖寇特柯本在「母体」（In Utero）巡演期间，所弹奏的「芬达」（Fender Mustang）深蓝绿色左撇子吉他。

MTV有线音乐电视频道1989年推出「不插电」系列节目，录制不插电现场演唱会。寇特柯本在去世前不到6个月，与超脱合唱团（Nirvana）录制令人难忘的「不插电」演唱会。

这场演出被视为MTV系列节目最具代表性的表演之一。寇特柯本27岁自杀身亡，而他与乐团录制的不插电演唱会在他死后才公开发行。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

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