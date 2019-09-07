此内容发布于2019年9月8日 上午1:35

（法新社威尼斯7日电） 摇滚乐坛「坏小子」米克杰格（Mick Jagger）今天在威尼斯影展对美国总统川普开炮，批评他粗暴无礼、满口谎言，并「撕毁」美国在环保上的各项措施，而非担当起全球标竿。

「滚石乐团」（The Rolling Stones）主唱米克杰格因演出心理惊悚片「焦橙邪说」（The Burnt Orange Heresy，暂译）而现身威尼斯影展。

法新社报导，米克杰格表示，他对政治沉沦到互相辱骂地步感到痛心，「包括我自己国家本周」所发生的事。他指的是英国首相强生（Boris Johnson）以「娘娘腔」（big girl's blouse）、「氯洗鸡」（chlorinated chicken）等字眼辱骂反对派工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）。

路透社报导，「氯洗鸡」这个哏，出自柯宾曾批评英国领导人不顾食品安全标准等种种关切，一头热地想与美国达成贸易协议。

76岁的米克杰格在1960年代是摇滚乐坛出了名的坏小子，自己也承认「不总是以礼待人」，但仍大叹现今社会的「两极化和不文明」。

「你们看看今天…许多国家，包括上周我自己的国家，但尤其是美国，这真是巨大的改变。」

米克杰格坚称，「这与礼貌无关」，而是忧心「种种的两极化、蛮横和谎言将把我们率领到哪个方向」。

他更提到环保，说全球环保措施原本就不多，现在更所剩无几。

他说道：「此时我们处境十分艰困，尤其是在美国。美国所有的环保控制手段不过勉强到位而已，当今政府却还进一步缩减，缩减到一丁点也不剩。」

鲜少评论政治的米克杰格说：「美国应该应该是环保措施的领头羊，但却选择背道而驰的路。」

他因此大赞瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）等环保小斗士，说：「我很高兴有人对环保议题热情到挺身抗议。」

16岁的桑柏格发起「周五为未来而战」（Fridays for Future）活动，鼓励高中生走出校园，在街头表达对地球暖化的忧虑。

环保人士还在威尼斯影展敦促各界「听听孩子们的声音」，要求「让红毯绿化」。

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