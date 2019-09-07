（法新社安塔那那利佛7日电） 教宗方济各今天表示，一国过度砍伐森林和丧失生物多样性威胁整个地球的未来，因此不应被视为地方问题。他在非洲行第2站吁马达加斯加保护环境免受过度森林砍伐所害。

方济各（Pope Francis）把矛头瞄准地方贪腐，说贪腐不仅与长期不间断的贫困有关，也跟盗猎与非法出口天然资源有关。他说：「造成过度森林砍伐的原因有很多种，但从中获利的人很少…并连累国家的未来。」

方济各说：「生物多样性的退化会破坏这个国家和地球的未来，我们共同的家园。」

方济各表示：「最后一批森林正受到火灾、盗猎、无限制砍伐宝贵林地的威胁。动植物的生物多样性因走私和非法出口而岌岌可危。」

这位阿根廷籍教宗告诉接待他的马达加斯加当局，有必要创造各项尊敬环境、协助民众摆脱贫困的工作机会和赚钱途径，让民众不把伤害环境视为唯一的生存之道。他表示，有关当局也应该确保社会正义。

马达加斯加以动植物种多样化闻名，也是全球数一数二赤贫的国家。联合国世界粮食计划署（WFP）估计，全国2500万人有9成每天收入不到2美元（约新台币60 元），且儿童营养不良现象普遍存在。

英国驻马达加斯加大使鲍以尔（Philip Boyle）告诉法新社，这里每年丧失约20万公顷的森林，并表示「多数热带雨林可能会在2040年前消失」。

马达加斯加环境部长吉奥盖特（Alexandre Georget）说：「教宗已经发言示警，我们准备好迎接挑战。」他说，马达加斯加将采取更多措施防止森林大火，并动用植树无人机（tree-planting drones）与空中种子炸弹（seed bombs）等技术来恢复森林。

吉奥盖特表示：「我们在6个月内达到在4万公顷土地植树的目标，但森林火灾发生时，这就变得毫无意义。」他说将执行相关法令，并让农民进一步意识到这个问题。

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