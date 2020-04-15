此内容发布于2020年4月16日 上午1:35

（法新社首尔16日电） 部分选举结果显示，韩国左倾执政党共同民主党今天在国会选举中获得压倒性胜利。韩国对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行因应得当，也有助总统文在寅的政治声浪高涨。

韩国国会选举采用简单多数制（first-past-the-post）和比例代表混合选制，即使在所有独立选区结果尚未完全出炉，文在寅的共同民主党已在300席的国会中拿下163席，取得绝对多数优势。

姊妹党共同市民党可望拿下另外17个比例代表议席，与共同民主党共计将取得180席。选举正式结果将于16日稍晚正式揭晓。

主要在野党的保守阵营未来统合党和盟党料合计仅得97席。

这场选举投票率高达66.2%，创1992年以来韩国国会选举新高。

才几个月前，立场倾左的文在寅才受到滥权丑闻和国内经济发展迟缓所累，民调低迷；批评者还抨击文在寅对北韩的鸽派立场不切实际。

但韩国因应这波疫情相对迅速有效，也向至少20个国家出口筛检套组，在选前给了文在寅助力；这场大选的时机也被视为是对文在寅执政表现的公投。

文在寅近来至少与20国领导人通话讨论疫情因应问题，受到媒体关注。美国俄亥俄州立大学（Ohio State University）政治学者具敏善（Minseon Ku，音译）指出，文在寅所谓的「疫情外交」提高了韩国民众对文在寅政府信心。

具敏善还指出，得利于国内像人工智慧、生技制药等产业强劲，文在寅成功将这场疫情定位为「国家经济转型的契机」，加上韩国因应疫情方式获得全球认可，都让选民甘愿买单执政党。（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

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