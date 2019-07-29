此内容发布于2019年7月29日 上午7:20

（法新社新加坡29日电） 新加坡一则广告由华人艺人周崇庆化妆加深肤色来呈现不同种族的人，这种作法在种族多元的星国引发公愤，逼得国有电视广播电台新传媒出面道歉。

种族在新加坡是敏感话题，因为这个城市国家就是个大熔炉，有华人、印度人和马来人穆斯林，以及来自世界各地的大批外国侨民。

这则广告是因为新加坡政府想推动无现金交易而拍摄，主角是「新传媒（Mediacorp）」主持人周崇庆（Dennis Chew），由他饰演4个不同角色。

周崇庆经化妆加深肤色，以饰演一名印度裔男子和一名戴着头巾的马来人女子，他另外也扮演成华人男子和华人女子。其中每个角色都拿着一盘食物，并且是使用电子付费。

担任杂志编辑的希亚加拉简（Ruby Thiagarajan）在推特（Twitter）说：「新加坡2019年的广告竟出现涂黑脸的作法，我还以为我们已经过了这个阶段。」这则推特讯息今天已被转推近3000次。

「涂黑脸」意指演员化妆加深肤色，以呈现不同种族的人。

新传媒透过旗下的星艺经纪公司（Celebrity Agency）表示，「对于无意造成的伤害」感到抱歉。

星艺经纪说：「这则广告要传达的讯息是，电子支付是每个人都能使用的。」

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