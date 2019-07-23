此内容发布于2019年7月23日 上午8:05

（法新社华盛顿22日电） 美国贩售火鸡肉口味豆腐食品公司Tofurky对阿肯色州新法采取法律行动，原因是这部新法禁止Tofurky使用「肉类」字眼形容旗下产品。

新法本周将于南部阿肯色州（Arkansas）生效，植物性蛋白制成的食品若被标示为肉类替代品，依法将处以1000美元（约新台币3万1000元）罚款，Tofurky因而提出诉讼。

Tofurky今天对此提起诉讼，且受到影响力广大的美国民权联盟（American Civil Liberties Union, ACLU）支持。Tofurky表示，此举破坏美国宪法保障言论自由权利。

Tofurky执行长艾索斯（Jaime Athos）发表声明表示：「消费者选择植物性蛋白制成的食品，并非因为他们感到困惑或受到误导，而是因为他们明白并知道食用动物性蛋白对健康和环境影响。」

畜牧业者认为肉类替代品兴起对他们的获利构成威胁，并已顺利在至少6州推动肉类标示限制。

举例来说，美国畜牧业者协会（US Cattlemen's Association）坚持「肉类」字眼应该留给依照常规出生、饲养和宰杀的动物肉品。

艾索斯表示，阿肯色州议员通过这部新法，以保护州内的畜牧业。

根据非营利组织「好食品研究所」（Good Food Institute）数据，在民众关心环境保护、动物福祉和健康等议题下，美国去年肉类替代品销售成长23%。（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

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