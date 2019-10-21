此内容发布于2019年10月21日 下午10:20

（法新社圣地牙哥21日电） 50岁男子马蒂内兹（Henrry Martinez）逃离委内瑞拉政经危机赴智利谋求新的生路，以为摆脱了内乱，谁知到圣地牙哥机场后发现又遇上类似的乱局，与数以千计旅客困在机场。

马蒂内兹带着蓝色大行李箱靠墙休息，神情茫然，无语问苍天，只能一直等。

智利政府本月6日调涨地铁票价引发抗议，后来演变成反政府示威，表达对于总统皮涅拉（Sebastian Pinera）和军方的不满。

智利连续第3天下令实施夜间宵禁，负责首都圣地牙哥（Santiago）维安的将领伊图里亚加（Javier Iturriaga）宣布，全市宵禁时间为今晚8时到明晨6时。

上周末抗议延烧，街头警民冲突、暴力抗议及趁火打劫等事件，至今已知夺走11命。有关当局说，全国至少有103起重大事件，自18日以来将近1500人被捕。

昨天继续宵禁造成马蒂内兹和数以千计旅客困在圣地牙哥机场。马蒂内兹告诉法新社：「我在委内瑞拉有过这种经验，所以我很担心。」

眼神充满无奈与焦虑的他还说：「安全比什么都重要。多等一晚没关系。」

他为了省钱选择走曲折的路线才抵达智利。他先从委内瑞拉东北部的家乡波利瓦城（Ciudad Bolivar）到委国西部的圣安东尼奥（San Antonio），然后跨境到哥伦比亚都市古库塔（Cucuta），再到哥国首都波哥大，之后搭机到圣地牙哥。

他听说目的地出了事，但他说自己别无选择，只能硬着头皮前往。他说：「委内瑞拉情况危急，很难在那活下去，很不容易，数以千计委内瑞拉人都像我一样移居外国。」

马蒂内兹等着离开机场进入圣地牙哥，另外数以千计乘客则是希望返家。数十架航班已取消，旅客无所适从，食物摊位和服务柜台可见大排长龙。

来自厄瓜多的蒙特斯（Marcos Montes）早已等了12小时，他和妻子被告知得再等24小时才能离开。46岁的蒙特斯说：「情况非常类似，我们离开问题一堆的厄瓜多，抵达后发现这里也是问题多多。」

「比较害怕的是我们觉得不安全，不知道我们能不能飞，结果班机取消。」

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