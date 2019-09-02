（法新社华盛顿2日电） 角逐美国民主党总统提名的台湾移民之子杨安泽，或许不会成为下届总统；但这位头脑清楚的未来主义者，以全民基本收入为政见主轴，在逐鹿白宫之路上声势强劲，出乎各方预料。

44岁的科技创业家杨安泽（Andrew Yang）一年来先穿梭爱阿华州（Iowa）等提前投票州，把握机会沉着宣扬理念，讲述由于产业自动化趋势恐在美国心脏地区夺走约400万份工作，才使现任总统川普顺利当选。

杨安泽一路鸭子划水，努力说服怀疑派选民支持他的主打政见，也就是提供每位年满18岁美国人每月1000美元（约新台币3万1400元）的无条件收入，称为「自由红利」（freedom dividend），以对抗他警告未来12年恐造成1/3美国人失业的自动化压力。

杨安泽的听众从不到数十人逐渐增至数百、甚至上千。他也十分愿意接受保守派评论员访问，使他赢得超越民主党的高知名度。

如今杨安泽在民主党总统初选中异军突起，跌破不少人眼镜。他不仅挤进12日的初选全国电视辩论会仅存的10位候选人行列，还是当中唯一政治素人，他的支持率更超越3名现任联邦参议员、1位现任联邦众议员、1位前任联邦众议员和现任纽约市长。

杨安泽将自己描绘成川普的对照版人物：「一名喜欢数学的亚裔男子」。但他也积极吸引川普支持者，尤其是对自身社会经济地位逐渐衰弱感到焦虑的白人劳工阶级男性。

杨安泽一年前在政坛还没没无闻，如今已获得特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk）这样的全球企业界大咖人物公开支持。他的标准服装是衬衫、运动外套且不打领带，态度轻松但说话直接，有技巧地阐述自身理念，不像任何政治阵营的传统人物。

杨安泽在一场民主党餐会中告诉法新社：「人们开始了解到一个事实，也就是我正在提出解决方法，而非只是喊口号；而且我们实际上可以开始脚踏实地解决问题。」

他还说：「我正在指出政治人物只会偶尔嘴上说要解决的问题。」例如美国自杀和忧郁症人口比率正在升高，而平均寿命则在下降。

曾在杨安泽创办的创业界青年职训非营利组织「为美国创业」（Venture For America）工作的25岁南卡罗来纳州居民克鲁明斯（Tom Krumins）表示：「一旦人们听过他说话…就会爱上他。」

「只要他（杨安泽）的支持者持续增加，他继续在网路上和面对面场合提高曝光率，他将横扫初选大胜。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

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